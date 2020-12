Inter, mani su Marcos Paulo: presentata l’offerta, ecco i dettagli dell’affare a costo zero

L’Inter vuole ripetere in Brasile un’operazione alla Coutinho: stavolta, però, l’affare per il giovane Marcos Paulo potrebbe essere a costo zero per i nerazzurri. Il gioiello classe 2001 della Fluminense, doppio passaporto e nazionalità portoghese, non ha infatti intenzione di rinnovare il contratto con il club brasiliano. Un contratto che scadrà il prossimo giugno e che spalanca l’opportunità alla società interista.

“Un’operazione che ricorda quella fatta per portare in Europa Philippe Coutinho dal Vasco da Gama, in quel caso bloccato da giovanissimo e atteso fino alla maggiore età; Marcos Paulo invece è già pronto, non avrebbe costi elevati ma soprattutto come Coutinho all’epoca, è seguito dal 2017 dal corpo scouting nerazzurro che conosce a memoria le prospettive, la qualità, i colpi di questo ragazzo”, sottolinea Fabrizio Romano su Calciomercato.com.

Ma l’Inter non vuole aspettare e ha già mosso i primi passi ufficiali.

“Ecco perché l’Inter sta trattando e ha fatto un’offerta a Marcos come ai suoi agenti, ottimista pur sapendo di non essere sola nella corsa; un anno fa lo aveva trattato il Barcellona senza trovare l’accordo col Fluminense e ora l’idea diventa concreta”, conclude Romano.