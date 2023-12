Inter, Marotta a lavoro sul centrocampo: valutazioni in corso e 3 cessioni in vista

Ora, però, l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio lavorano sulle uscite per piazzare i calciatori meno utilizzati.

Come riferisce Calciomercato.com, sono tre i profili in uscita: Davy Klaassen, Stefano Sensi e Lucien Agoumé.

L’olandese, arrivato dopo il dietrofront di Samardzic è stato schierato solamente in 3 occasioni da titolare e ha il contratto in scadenza a giugno prossimo.

L’idea del club è di non prolungare la sua avventura in nerazzurro, proprio come per Stefano Sensi, il cui accordo con i nerazzurri termina il prossimo 30 giugno.

Quest’anno per l’ex Sassuolo solo 4 presenze tra Serie A e Coppa Italia, sempre da subentrante e mai per più di 10 minuti.

L’addio dopo 5 anni dal suo arrivo, nel 2019, prende sempre più forma.

Per Agoumé, invece, pochi minuti in Salernitana-Inter e basta. Il suo contratto, però, scade nel 2025 e l’Inter vorrebbe monetizzare la sua cessione.

La carta d’identità è diversa da quella di Klaassen e Sensi, ma in un centrocampo in cui trova meno spazio anche uno come Frattesi la cessione appare inevitabile: l’addio può arrivare già a gennaio, conclude Calciomercato.com.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.