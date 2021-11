Inter, Marotta: “Mercato non influenzato dal cammino in Europa. Brozovic…”

Le considerazioni dell'amministratore delegato nerazzurro prima del calcio d'inizio di Inter-Shakhtar

Manca poco ormai al calcio d'inizio di Inter-Shakhtar Donetsk di questa sera. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha parlato prima dell'incontro ai microfoni di Sport Mediaset: "Primo obiettivo della stagione importante, vogliamo fare bella figura, garantire una bella prestazione e conquistare il passaggio del turno. Sarebbe motivo di grande lusinga per tutti noi. Sicuramente sarebbe importante per la squadra, per i tifosi, per la società che dopo 10 anni si ricollocherebbe in un palcoscenico consono alla sua storia. La partita sarà difficile, ma speriamo di onorarla nel migliore dei modi. Mercato? Non guardiamo ai 10-12 milioni in più, ma sicuramente ben vengano. La nostra strategia è decisa ad inizio anno, i ricavi del passaggio del turno non influenzano il nostro cammino. Brozovic? Oggi è importante l'appuntamento di stasera, da domani penseremo a domenica. Ci sono tanti impegni ravvicinati, i rinnovi sono aspetti secondari che gestiamo con tranquillità, senza patema d'animo".