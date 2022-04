Inter, Marotta: “Puntiamo a vincerle tutte. Mou poteva tornare? Ecco la verità”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro prima del calcio d'inizio di Inter-Roma di questo pomeriggio

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con la Roma. Queste le sue considerazioni: "La comunicazione è un'arma a disposizione di società e allenatore per mandare messaggi all'interno e all'esterno. Chiaro che all'esterno sono di opportunità e convenienza, mentre all'interno rappresentano la verità. Sono componenti fondamentali, soprattutto la pressione che non so se sia positiva o negativa. Quando si vuole vincere, c'è bisogno di pressione. Il rilassamento non porta sentimenti positivi. Con la partita di oggi abbiamo a disposizione 18 punti e non sono pochi, noi dobbiamo puntare a sei vittorie. Oggi non è solo un esame, ma anche l'occasione per confermare di essere tornati all'abitudine alla vittoria. Dopo ci saranno altre cinque partite, compresa la Coppa Italia, per cui dovremo essere tutti bravi a gestire questa situazione".