Inter, martello Conte. GdS: “Non solo video-allenamenti. Antonio in questo periodo ha…”

La ripartenza della Serie A è un’ipotesi ogni giorno più concreta e ciò porta a rimodulare gli allenamenti in vista del probabile via libera alle sedute di gruppo dal 18 maggio prossimo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricapitola quanto fatto da Antonio Conte in questo periodo di attività casalinga per i giocatori: “In queste settimane si è prodigato perché le virgolette intorno alla parola inattività fossero belle grosse: la base di partenza erano programmi personalizzati e scrupolosi, ci si è affidati alla professionalità dei giocatori, ma non poteva bastare”, ha spiegato la Rosea. Il club ha fatto recapitare ai giocatori cyclette e tapis roulant e lo staff tecnico ha diretto sedute di allenamento sotto ovviamente la guida di Conte e Pintus attraverso la piattaforma Zoom. “Il video-allenamento permette di correggere, spronare e di sentirsi un po’ più gruppo. Non è un questione di controllare, ma di tenersi in contatto. Su questo il tecnico lavora personalmente con costanza”, commenta La Gazzetta.

ANALISI DATI – Il periodo di inattività ha permesso però al tecnico nerazzurro e al suo staff di analizzare i dati dei singoli giocatori durante la stagione, per conoscere il ‘materiale umano’ a disposizione ma anche per mettere a punto la strategia di mercato per pianificare il futuro, non solo legato alla ripresa degli allenamenti. Conte ha utilizzato il periodo di stop forzato anche per riguardare tutte le partite complete della stagione e non è da escludere che siano nate idee che verranno applicate nella parte finale di stagione.

QUARANTENA DI CONTE – Il tecnico nerazzurro è rimasto nel quartiere CityLife per quattordici giorni in isolamento volontario dopo la positività di Rugani e ha deciso di restare in città anche dopo, continuando a lavorare, tra analisi della stagione e sprone alla squadra in via telematica.