Inter, ora accelera. Il mercato ha tolto brillantezza e giocatori, Marotta serve uno sprint!

Secondo pareggio consecutivo per l’Inter in campionato. Dopo l’1-1 con l’Atalanta, stesso risultato anche in casa del Lecce. Ma c’è soprattutto un messaggio importante: il mercato non sta facendo bene ai nerazzurri. Poca brillantezza, troppe distrazioni e situazione numerica ancora più di emergenza per Conte. Giocare contro squadre che si accontentano del punticino e si chiudono in difesa non è semplice; serve lucidità, brillantezza, oppure la giocata individuale di un giocatore. Tutto quello che è mancato oggi all’Inter.

EMERGENZA – Il mercato avrebbe dovuto regalare a Conte qualche giocatore in più, finora si può dire che ne ha solo tolti. Young, arrivato da pochi giorni, non è pronto per giocare. Recuperati alcuni infortunati (out Gagliardini, D’Ambrosio e Asamoah), le trattative di mercato hanno di fatto tolto altri tre giocatori a Conte. Politano, coinvolto nello strano affare con Spinazzola, non è stato convocato per Lecce. E la stessa cosa è successa a Vecino, considerato ormai fuori dal progetto nerazzurro. In panchina c’era Lazaro, ma anche lui sembra con più di un piede fuori dall’Inter e sempre più vicino al Newcastle. Guardando alla panchina, sono poche al momento le alternative per Conte.

VELOCITÀ – Rinforzi e subito. Le trattative sono di livello, ma vanno chiuse il prima possibile. Manca freschezza, si percepisce che la squadra è stanca e non riesce a buttare in campo l’intensità richiesta da Conte che, anche oggi nel post partita, ha ricordato che l’Inter deve andare sempre a 200 all’ora. Bisogna intervenire subito e chiudere le trattative senza trascinarle fino agli ultimi giorni di gennaio. È il momento di ricaricare le pile di qualcuno, di stimolare la squadra aumentando la qualità e dare al tecnico maggiori alternative. Fiducia in Marotta, ma non bisogna perdere contatto con la vetta della classifica, è il momento di accelerare. Poi ci si potrebbe pentire di queste settimane di mercato…