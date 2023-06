Inter, da Onana a Crespo. Se il colpo a zero è un capolavoro: la top XI degli ultimi 20 anni

Chi l'ha detto che per costruire una squadra da vertice bisogna per forza spendere milioni su milioni? Negli ultimi 20 anni, l'Inter in questo ha fatto scuola. Marotta ne ha fatto un mantra (il famoso 'mercato creativo'), ma non solo. A volte, l'acquisto più azzeccato è quello che arriva senza spendere nulla, ovvero a parametro zero. E i nerazzurri di recente non ne hanno sbagliato praticamente uno. Ecco, dunque, da Onana a Crespo, passando per Cambiasso, la top XI dei colpi nerazzurri a parametro zero: