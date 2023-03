Casini: “Stadi, se Inter e Milan hanno problemi in una città come Milano, allora…”

«Ovunque, non solo a San Siro, è chiaro che in astratto la ristrutturazione o la demolizione e ricostruzione sono situazioni preferibili. In astratto, però, perché la realtà è spesso più complessa. Sono comunque sicuro che Inter e Milan sceglieranno la migliore soluzione possibile per avere impianti più moderni all’altezza del loro nome». Così LorenzoCasini, presidente della Lega Serie A, ha parlato - in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Foglio, dello stadio di Milano e dei progetti dei due club milanesi di avere un nuovo impianto di proprietà.