Inter-Milan, le formazioni ufficiali: quattro novità per Conte rispetto a Udine

La delusione per il mezzo passo falso di Udine deve essere già alle spalle. L’Inter torna in campo tra circa un’ora per giocarsi l’accesso alle semifinali di Coppa Italia in un derby molto acceso con il Milan. L’obiettivo è eliminare i cugini dal torneo e dare una spallata alle loro certezze anche in ottica campionato. Antonio Conte cambia qualche pedina rispetto all’ultimo impegno, così come Stefano Pioli. Qui le formazioni ufficiali della gara:

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 5 Gagliardini, 10 Lautaro, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 95 Bastoni, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 5 Dalot, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 18 Meite, 79 Kessie; 56 Saelemakers, 21 Diaz, 17 Leao; 11 Ibrahimovic.

A disposizione: 90 A. Donnarumma, 96 Jungdal, 2 Calabria, 7 Castillejo, 12 Rebic, 15 Hauge, 20 Kalulu, 23 Tomori, 27 Maldini, 33 Krunic.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Valeri.

Assistenti: Del Giovane, Colarossi.

Quarto Uomo: Chiffi.

VAR: Banti.

Assistente VAR: Paganessi.

SQUALIFICATI: Donnarumma (M)

DIFFIDATI: Eriksen, Hakimi, Lukaku, Ranocchia, Sanchez, Skriniar, Vidal (I); Tonali, Kessie (M).