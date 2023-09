Inter-Milan, notte da 10: con un gol rossoneri vittima preferita di Lautaro

Il Toro lo ha avuto sin dal suo sbarco alla Pinetina. Allora, il 9 era sulle spalle di Icardi e lui non ha avuto esitazione a prendersi la doppia cifra, che, solitamente, identifica il leader della squadra. Anzi, quando Maurito ha salutato, non ha mai pensato di scendere di un’unità: il 10 era e resta roba sua come da quest’anno la fascia da capitano . Leao, invece, se lo porta dietro da questa estate, ovvero da quando ha firmato il rinnovo di contratto".

Dal suo canto, Lautaro Martinez ha voglia di imporre ulteriormente una supremazia già chiara. Per mettersi sempre più al centro della storia nerazzurra con un gol che farebbe diventare il Milan la sua vittima preferita: "Dopo l’addio di Lukaku è già il più pagato della rosa. Ma il suo procuratore ha già lanciato segnali per rivedere nuovamente l’accordo. Chissà che un altro derby da protagonista non serva per aprire il tavolo delle trattative.

La certezza, comunque, è che per il Toro, il Milan, resta uno dei suoi bersagli preferiti. Sono già 8 (3 nell’ultima stagione), infatti, i gol rifilati al Diavolo in 14 confronti, e solo al Cagliari, con 9, ha fatto più male. Leao, invece, è fermo a quota 2, ovvero alla doppietta nella stracittadina di un anno fa (era il 3 settembre), l’unica vinta dai rossoneri nella scorsa stagione. Chiaro che abbia voglia di riprendersi la scena (e il trono…), ma il Toro non ha nessuna voglia di abdicare".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.