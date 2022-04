Inter-Milan, le probabili: torna De Vrij dal 1′. In pole Darmian e Correa

Il difensore olandese ha recuperato a pieno e dovrebbe tornare in campo da titolare, novità a centrocampo e in attacco

Andrea Della Sala

Alle ore 21 a San Siro scenderanno in campo Inter e Milan per il derby valido per l'accesso alla finale di Coppa Italia. Per la sfida contro i rossoneri Inzaghi recupera De Vrij che dovrebbe partire nella formazione titolare. Queste le probabili formazioni secondo Sky Sport:

INTER - Simone Inzaghi ha tenuto tutti sulla corda alla vigilia del derby, alternando tanti giocatori tra i possibili titolari nell'allenamento di rifinitura. La sensazione è che possa tornare De Vrij dal primo minuto, formando la difesa titolare con Skriniar e Bastoni davanti a Samir Handanovic. In quel caso, panchina per D'Ambrosio che era stato titolare a La Spezia. In attacco per Sky i favoriti sono Correa e Lautaro, con il Tucu che ha superato Dzeko nelle ultimissime ore. Conferma in vista per il centrocampo titolare, con Barella e Calhanoglu accanto a Brozovic; a sinistra non si tocca Perisic mentre a destra c'è il sorpasso di Darmian su Dumfries.

INTER (3-5-2) probabile formazione: Handanovic;, Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All.: Simone Inzaghi

MILAN - Milan privo di Ibrahimovic, ancora ai box, oltre che degli infortunati Florenzi e Kjaer. Stefano Pioli ritrova in difesa Calabria, bloccato da un problema intestinale contro il Genoa, mentre non sta ancora benissimo Romagnoli. Si va verso il solito 4-2-3-1 con Kalulu accanto a Tomori al centro della difesa davanti a Maignan e le corsie difensive affidate a Calabria e Theo Hernandez. In mezzo al campo con Bennacer e Tonali ci sarà Kessié, pronto a trasformare il modulo in un 4-3-3. A destra Messias è in vantaggio su Saelemaekers, con Leao certo di un posto a sinistra. Giroud sarà il riferimento avanzato.

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli