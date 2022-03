Inter, serve un miracolo per Brozovic. Dubbio regista, Inzaghi pensa a Calhanoglu

L’Inter si prepara alla sfida di domani contro la Fiorentina ancora senza Marcelo Brozovic: ecco il piano B di Inzaghi

L’Inter si prepara alla sfida di domani contro la Fiorentina ancora senza Marcelo Brozovic . L’allenamento odierno è quello decisivo, ma i segnali di ieri erano negativi. Dopo lo stop di Anfield, gli esami hanno escluso lesioni, ma il fastidio al polpaccio destro non lo ha abbandonato. E Simone Inzaghi ha già pronto il piano B in assenza del croato in cabina di regia. Come svela il Corriere dello Sport, “mercoledì si è sottoposto a un nuovo accertamento strumentale che ha evidenziato la presenza di un leggero edema, quello che spinge tutti alla Pinetina a essere prudenti. Molto prudenti. Intendiamoci, la situazione ieri era migliorata tanto che ha provato a correre sul campo a ritmo sostenuto, ma ipotizzare che domani possa essere del match dal 1' pare complicato.

[…] Se oggi non ci sarà un "miracolo" e Brozovic resterà a guardare, Inzaghi dovrà scegliere chi impiegare al suo posto. Premesso che il terzetto di centrocampo sarà completato da Vidal, il tecnico sta meditando se affidarsi al cileno come perno davanti alla difesa o se utilizzare in quella posizione Calhanoglu (il turco ci ha giocato per qualche minuto domenica con i granata). Gagliardini e Vecino partiranno in panchina. Vidal, che ha messo il piede nell'azione dell'1-1 di Sanchez a Torino, avrà l'occasione per riscattarsi dopo le dichiarazioni non gradite né a Inzaghi né alla dirigenza. Sia il tecnico sia il management gliene hanno chiesto conto e lo hanno punito con una multa di modesta entità visto quello che guadagna (oltre 8 milioni netti; alla firma ha spostato una fetta dell'ingaggio della prima stagione sulla seconda). Tra poco più di due mesi farà le valigie, direzione Flamengo”, si legge sul quotidiano.