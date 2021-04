Inter, oltre allo scudetto un’altra missione per Conte. Ed è già compiuta

L'approfondimento del Corriere della Sera a proposito degli obiettivi della gestione tecnica nerazzurra

La missione principale è riportare l’Inter al vertice vincendo lo scudetto. Ce n’è un’altra però ugualmente importante per Antonio Conte. Due mesi dopo il suo arrivo, nel settembre 2019, disse: «Il compito di un allenatore è migliorare i propri calciatori». Riferendosi alle sue esperienze passate aggiunse: «I giocatori oggi top e affermati, quando sono arrivato, erano sconosciuti o non avevano vinto, o venivano da campionati non esaltanti. Alcuni ora sono top player». L’Inter delle 11 vittorie consecutive e avviata verso lo scudetto il suo lifting l’ha fatto in casa. Conte ha mantenuto la promessa, ha migliorato la rosa e valorizzato i giocatori, soprattutto i giovani".