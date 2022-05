Inter, le vere cifre dell’offerta a Mkhitaryan. E cosa manca per il sì definitivo

L’Inter ha accelerato nelle scorse ore per Henrikh Mkhitaryan. Ecco tutti i dettagli della situazione, dalla Gazzetta di oggi

Alessandro Cosattini

L’Inter ha accelerato nelle scorse ore per Henrikh Mkhitaryan. Subito dopo la vittoria della Roma in Conference League, i nerazzurri si sono mossi per il trequartista 33enne, in scadenza di contratto coi giallorossi. Della situazione parla nel dettaglio proprio oggi La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sui dettagli: l’offerta dell’Inter, l’attesa per il rilancio della Roma e la posizione del giocatore stesso, che ieri ha festeggiato coi compagni per il successo europeo.

“Sul centrocampista di Mourinho i nerazzurri hanno fatto passi rapidi e velocissimi, sfruttando le difficoltà dell’armeno nel trovare un accordo definitivo sul rinnovo: il 33enne ex United e Arsenal vuole salire oltre i 3,5 milioni del contratto che scade il 30 giugno. Nelle settimane scorse a Trigoria tutto è scivolato avanti, in base alla decisione dei Friedkin di spostare le decisioni sui rinnovi a fine stagione. L’Inter sì è quindi infilata nel giusto intervallo temporale e, di fatto, ha trovato un’intesa che accontenta le pretese del giocatore: si ragiona attorno ai quattro milioni per due stagioni, con bonus abbastanza facili che potrebbero pure far lievitare più su lo stipendio. La palla passa adesso a ”Micki”, unico arbitro del suo destino.

Fino a ieri pareva davvero vicino a dire l’ultimo, definitivo sì all’attivissimo duo di mercato nerazzurro: l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno, infatti, tenuto i contatti con Rafaela Pimenta, l’avvocatessa che ha ereditato l’impero di Mino Raiola e che ha proposto l’armeno a tempo debito. Quel sì di Henrikh, però, non è ancora arrivato in via definitiva perché, in fondo, esistono ancora dei margini per una offensiva romanista. [...] Nonostante ci sia sempre il rischio che l’armeno cambi idea, soprattutto ieri in casa nerazzurra è cresciuta la fiducia sul lieto fine. Pare che la possibilità di giocare la Champions possa orientare la decisione, ma ha un valore anche il progetto tattico che Inzaghi gli ritaglierebbe addosso. Di Mkhitaryan si è discusso a lungo nel vertice di martedì scorso nella sede di viale della Liberazione e tutti, presidente Zhang compreso, hanno concordato sull’importanza di questa opportunità per il futuro prossimo”, sottolinea la rosea nell’edizione odierna.