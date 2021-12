FCIN1908 / Inter, molecolari partiti alle 12 per essere processati. Per i sudamericani…

Giornata di tamponi in casa Inter dopo le vacanze natalizie, in attesa del rientro dei sudamericani: le ultime

L’Inter si è ritrovata quest’oggi ad Appiano Gentile dopo le vacanze natalizie. Tamponi per tutto il gruppo squadra, in attesa del rientro dei quattro sudamericani (Correa, Sanchez, Vidal e Vecino) chehanno già fatto un tampone prima di partire e faranno un altro molecolare domani. Era già ad Appiano Gentile Lautaro Martinez, come si evince dalle foto pubblicate dall'Inter. Si attendono gli esiti odierni intanto, la speranza di Simone Inzaghi è di aver tutti a disposizione per la ripresa fissata il 6 contro il Bologna.