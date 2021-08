Moratti: “Inter? No socio di minoranza, guardo con interesse a InterSpac. La cordata italiana…”

Le parole dell'ex presidente: "Interspac? Stiamo a vedere. I promotori sono molto motivati, bisognerà capire come andranno avanti"

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, ha voluto smentire con forza la voce dalla Spagna secondo la quale lo vorrebbe come nuovo socio di minoranza del club: "Essere in minoranza in un club di calcio serve a poco. Al momento non penso ci siano le condizioni per una cordata italiana alla guida del club, a prescindere da me e dalla mia volontà.