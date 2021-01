Inter, c’è già una certezza sul futuro. Ora la mossa chiave è in mano a Suning

L’analisi dei conti dell’Inter da parte di BC Partners richiede tempi tecnici che non possono essere bypassati. Servirà ancora un po’ di tempo, ma ciò che più conterà sarà l’atteggiamento di Suning al termine della due diligence portata avanti dal fondo londinese.

Spiega il Corriere dello Sport di oggi: “La mossa chiave però adesso è quella di Suning: ricevuta la proposta dagli inglesi, la approfondirà intavolando una trattativa oppure sarà tentato da ascoltare le offerte degli altri soggetti interessati? Una domanda apparentemente banale, ma la risposta farà capire quanta fretta ha la famiglia Zhang di chiudere l’investimento fatto nell’Inter. Di certo, al di là dell’aspetto economico, il colosso di Nanchino intende lasciare l’Inter in mani solide sia per una forma di rispetto per il blasone della società sia per essere ricordato in un certo modo. La prospettiva dell’azionariato popolare, che da anni ciclicamente torna fuori, al momento non la considera. L’interlocutore adesso è BC Partners. E per capire se sarà anche il nuovo proprietari nerazzurro, non sarà necessario attendere troppo”.