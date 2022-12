Inter, col Napoli Inzaghi può fare la mossa che Conte ha sempre sognato

Lo sottolinea anche TuttoSport di oggi: "Dzeko era stato vicino all’Inter di Conte non solo nell’estate del 2019, ma pure in quella successiva. Anche se la squadra più vicina a strapparlo al club giallorosso in quel caso fu la Juventus. Conte voleva fortemente Dzeko, lo aveva inseguito a lungo, anche quando era sulla panchina del Chelsea. Non è mai riuscito a prenderlo e alla fine il "cigno di Sarajevo" all’Inter se lo sta coccolando Simone Inzaghi che fece subito il suo nome un anno e mezzo fa quando proprio Lukaku disse addio in tutta fretta per volare al Chelsea. E adesso il tecnico nerazzurro ha l’opportunità di schierare proprio quella coppia che Conte aveva idealizzato nella tarda primavera del 2019".