Inter-Napoli, le formazioni UFFICIALI: Dzeko con Lukaku, a destra c’è Darmian

Finalmente ci siamo. L'Inter torna in campo e non poteva esserci occasione migliore: a San Siro questa sera arriva il Napoli dell'ex Luciano Spalletti, capolista e col vento in poppa. Servirà una prova di forza e di coraggio per provare a rimettere tutto in discussione nelle zone nobili di classifica. Inzaghi si gioca una gara praticamente da tutto per tutto con il ritrovato Romelu Lukaku, desideroso di lasciarsi alle spalle l'inizio di stagione al di sotto delle aspettative e il deludente Mondiale. Al suo fianco ci sarà Edin Dzeko, preferito al campione del mondo Lautaro Martinez, pronto a subentrare a sua volta a gara in corso. La sorpresa dell'ultim'ora è Darmian preferito a Dumfries.