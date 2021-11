Inter-Napoli, quale versione di Calhanoglu? Negli scontri diretti le gare migliori

Il focus proposto da TuttoSport a proposito del centrocampista turco che sarà preferito ad Arturo Vidal in mezzo

Le speranze dell'Inter di accorciare in vetta passeranno inevitabilmente anche dai piedi di Hakan Calhanoglu. Il turco è reduce da un ottimo derby e da buone prove con la sua nazionale, ma in stagione sono stati già diversi gli alti e bassi che Simone Inzaghi col tempo spera di eliminare. Sottolinea TuttoSport: "Ci risiamo. Fra le domande che molti tifosi nerazzurri si faranno stasera alle 18 quando l’arbitro Valeri fischierà l’inizio di Inter-Napoli, una sarà: quale versione di Hakan Calhanoglu vedremo? Perché nonostante i buoni propositi estivi e la massima fiducia che ha riposto in lui Simone Inzaghi , il turco finora ha viaggiato sulle frequenza a cui aveva abituato i tifosi del Milan nelle precedenti quattro stagioni italiane, ovvero una gara sì e qualche altra no, nel segno della discontinuità, la sua qualità... più caratteristica".