Inter-Napoli, la sfida dei ‘più impiegati’: in classifica due interisti e due azzurri

Nelle formazioni di Inzaghi e Spalletti ci sono punti di riferimento imprescindibili che sono anche i giocatori più sfruttati tra club e Nazionali

Inter e Napoli si affronteranno domenica pomeriggio alle 18 e l'ultima pausa per le Nazionali ha messo in evidenza come tanti protagonisti della gara siano tra quelli che hanno giocato di più in questo inizio stagione. Se si guarda ai numeri tra gli italiani più impiegati finora, in tutte le competizioni giocate tra club e Nazionale, quindi su 2.070 minuti totali, ai primi posti ci sono Di Lorenzo e Barella. Il primo ha giocato il 95.6% di minuti sul totale delle gare disputate tra Napoli e Italia. E l'interista è al secondo posto: 86.6% di minuti giocati sui 2.070 totali. Con la conseguenza che negli ultimi due impegni della formazione di Mancini, il centrocampista è apparso esausta. Arrivava dal derby e da un risentimento muscolare che sembrava averlo messo ko, ma ha recuperato per esserci con la Svizzera e l'Irlanda del Nord. La prestazione non ha brillato. Ma non c'è tempo per riposare: Nicolò è imprescindibile per Inzaghi.