Inter, missione tesoretto: le Nazionali vetrina fondamentale per il mercato

Gli impegni internazionali potrebbero aiutare la dirigenza nerazzurra a piazzare alcuni elementi e rispettare le indicazioni della proprietà

Fabio Alampi

Il primo obiettivo dell'Inter, come ripetuto dal presidente Steven Zhang, è quello di far registrare importanti plusvalenze a bilancio e di tagliare i costi di gestione del club. Per questo motivo la dirigenza è al lavoro per piazzare alcuni esuberi e per sacrificare alle migliori condizioni possibili uno dei bigdella rosa, con Hakimi indiziato numero uno. Un aiuto, secondo Tuttosport, può arrivare dalla vetrina internazionale garantita dalle Nazionali: "Un'estate in vetrina. O almeno è quello che si augurano Marotta, Ausilio e Baccin, visto che il loro mercato sarà per lo più improntato, almeno in queste prime settimane, sulle uscite. Gli Europei e la Copa America vedranno in campo diversi giocatori nerazzurri".

Esterni sotto osservazione

"Agli Europei i fari saranno su Perisic e Lazaro. Il croato ha un solo anno di contratto, guadagna molto (5 milioni circa) e nel suo ruolo l'Inter punta Emerson Palmieri (Kostic o Tagliafico le alternative): ha estimatori in Germania e in Inghilterra, con un'offerta congrua, l'Inter direbbe sì. Lazaro ha già annunciato che tornerà per il ritiro dopo il prestito al Borussia Monchengladbach. Inzaghi potrebbe valutarlo, visto che a destra, con l'addio di Hakimi, rimarranno Darmian e D'Ambrosio (con Emerson Royal opzione "cara" sul mercato); ma in caso di offerta, l'austriaco difficilmente verrà trattenuto (servono però almeno 13 milioni per non fare una minusvalenza; ieri la "Bild" parlava dell'Eintracht Francoforte dove gioca, per altro, il sopracitato Kostic)".

Si attendono offerte

"In Sudamerica, invece, obiettivo su Vidal e Vecino. Il cileno - al momento fermo per Covid - verrà probabilmente liberato dall'Inter a costo zero, bisognerà però capire se ci saranno club disposti a versargli, anche su più anni, l'ingaggio da 6.5 milioni (lo ha già cercato l'Olympique Marsiglia). Vecino, reduce da un '20-21 passato per lo più in infermeria, è sul taccuino del Napoli del suo mentore Spalletti. E poi occhio a Eriksen e Sanchez, due giocatori ritenuti importati da Inzaghi: in caso di proposte, in virtù di ingaggi pesanti (7.5 e 7 milioni), potrebbero però essere sacrificati".