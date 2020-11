Inter-Torino, le scelte di Conte: torna Lukaku e anche la LuLa? Difesa inedita, ballottaggi in fascia

Oggi l’Inter torna in campo, dopo la sosta per le Nazionali, e affronterà a San Siro il Torino alle ore 15. Dopo il pareggio in casa dell’Atalanta, la squadra di Conte vuole i tre punti, ma il tecnico deve guardare inevitabilmente anche alla decisiva sfida di Champions di mercoledì contro il Real Madrid. Conte non cambia schieramento e pensa ancora al 3-4-1-2 con Barella incursore ma anche mezzala in fase di non possesso.

DIFESA – Davanti ad Handanovic non dovrebbero esserci né De Vrij, né Skriniar, lasciati a riposo da Conte in vista della sfida col Real. Promosso Ranocchia al centro della difesa con D’Ambrosio e Bastoni come braccetti.

CENTROCAMPO – Gli esterni di centrocampo dovrebbero essere Hakimi e Young, con Perisic che potrebbe insidiare l’inglese per la fascia sinistra. Anche se Conte potrebbe decidere di far riposare anche il marocchino. In mediana Vidal e Gagliardini, con Barella jolly tra le linee.

ATTACCO – In attacco torna Lukaku, dopo la panchina con l’Atalanta, ma ancora non si sa se ci sarà Lautaro. Al fianco del belga potrebbe anche giocare Sanchez.

