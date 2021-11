Inter, nome nuovo per la fascia sinistra: tra i più interessanti del Continente. Perisic…

In attesa dell'incontro con il croato, il club nerazzurro si muove e guarda soprattutto al Brasile

Se per il rinnovo di Marcelo Brozovic la felice conclusione della trattativa è dietro l'angolo, diverso è il discorso per Ivan Perisic. Spiragli per un rinnovo del croato ci sono, ma intanto l'Inter si cautela mettendo nel mirino un giovane. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Dario Baccin è stato spedito in Sud America in missione e in Brasile ha un talento da visionare più degli altri. "Un classe 2000 tra i più interessanti del Continente: Abner Vinicius da Silva Santos, semplicemente Abner, è il nuovo obiettivo nerazzurro per il dopo Perisic. Gli 007 del club lo studiano da un po’ perché questo 21enne con un oro olimpico al collo vinto a Tokyo ha l’identikit richiesto. Potente in fase offensiva, disciplinato dietro e, anche se ancora acerbo, ha doti fisiche che aiuterebbero l’atterraggio in Europa".