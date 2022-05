Inter, il dopo Perisic fra 5 nomi: “Si è aperto uno scenario per un colpo a zero”

Ormai certa la partenza di Ivan Perisic direzione Tottenham, l'Inter sonda il mercato alla ricerca di un degno sostituto

"Accanto ai quotati Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte e Federico Bernardeschi della Juventus (il secondo è libero a parametro zero, per il primo si deve trattare con il club tedesco) si stanno facendo largo altri profili, più giovani e in rampa di lancio, provenienti dal campionato italiano. Da tempo sono stati avviati contatti con Fabio Parisi dell'Empoli e con Andrea Cambiaso del Genoa, ma il nuovo nome, balzato direttamente in cima alla lista dei preferiti, è quello di Destiny Udogie, che piace molto anche alla Juventus e che potrà dire addio all'Udinese in estate".