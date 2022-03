Inter, non solo Frattesi a centrocampo. Per il vice-Brozovic occhio a tre nomi

In viale della Liberazione si riflette sui possibili rinforzi a metà campo nella rosa di Simone Inzaghi

Di questo si parla nel focus proposto da TuttoSport: "Il grande obiettivo è Frattesi. Per caratteristiche, può giocare un po’ dappertutto integrandosi bene con Barella e Calhanoglu. Operazione, quella con il Sassuolo, che prevede il “pacchetto” con Scamacca. Affare molto oneroso ( Giovanni Carnevali , ad dei neroverdi, ha detto che non bastano 65 milioni) che porterà a scelte oculate per gli altri acquisti.

Facile quindi pensare che l’Inter, come vice-Brozovic possa puntare su un giovane: l’opzione più facile porta al rientro di Agoumè ma, qualora dovesse arrivare un’offertona per il ragazzo che tanto bene sta facendo al Brest, difficile pensare che non possa essere valutata (in passato per il francese aveva fatto un sondaggio addirittura il Bayern). Alternative sono in primis Asllani - anche alla luce degli ottimi rapporti con l’Empoli, a cui è stato prestato Pinamonti - quindi Villar che, dopo la bocciatura di Mourinho , non trova spazio pure al Getafe. Il ragazzo però piace e per l’Inter potrebbe essere un’occasione a prezzi di saldo".