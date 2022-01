Inter, il calendario non dà tregua. Ma i dati di Bergamo sono chiari

La squadra nerazzurra ha pareggiato con l'Atalanta ma non si è registrato un calo particolare nei numeri

Zero a zero a Bergamo ci può stare al di là della stanchezza che probabilmente è derivata dai 120 minuti in Supercoppa. L'Inter , il giorno dopo la partita contro l'Atalanta, guarda ai dati. E quelli Opta rivelano che la squadra, nonostante non sia riuscita a superare l'ostacolo, sia rimasta 'sul pezzo'.

L'analisi dei dati arriva da La Gazzetta dello Sport che spiega: "A Bergamo l’Inter ha subito più di quanto abbia creato, dando la sensazione di andare a tratti in affanno contro un’Atalanta mai doma che ha chiuso con 12 tiri a 11 e con il doppio delle conclusioni in porta (6 a 3)".

Lo aveva previsto il tecnico nerazzurro che alla vigilia aveva parlato di partita aperta alla lotta. E il suo gruppo ha lottato. E ora c'è da stringere i denti in Coppa Italia contro l'Empoli e poi contro il Venezia, le due gare che chiudono il ciclo che porterà alla pausa per le Nazionali. Poi ne arriverà uno altrettanto impegnativo con il Milan e il Napoli da affrontare e la Champions che ritorna. C'è il Liverpool che aspetta in nerazzurri. Il calendario offre poche possibilità agli uomini di Inzaghi di tirare il fiato. Ma nonostante lo zero a zero la sua Inter "è ancora sul pezzo".