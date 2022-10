FCIN1908 – Inter, nuove offerte a gennaio per Gosens? C’è la base d’asta

Attraverso i dati rivelati oggi dal club nerazzurro è possibile calcolare la cifra che eviterebbe minusvalenze ai nerazzurri in caso di nuovi affondi per il tedesco

Daniele Vitiello

Il blitz del Bayer Leverkusen a Milano l'ultimo giorno della scorsa sessione di mercato ha trasformato la possibile cessione di Robin Gosens in un tema che ci accompagnerà fino alla riapertura della finestra di trasferimenti. L'esterno fino a questo momento non ha di certo sfoderato tutto il suo potenziale, ma il gol siglato col Barcellona può essere un punto dal quale ripartire per cambiare le sorti di un avventura cominciata forse col piede sbagliato. Perché i problemi fisici che lo avevano accompagnato nell'ultimo scorcio della sua parentesi a Bergamo lo hanno accompagnato anche a Milano, intralciando il suo lavoro per tornare a splendere come prima dell'infortunio e relativa ricaduta.

Gosens si è sempre impegnato al massimo, ma qualcosa è andato storto e il nuovo infortunio di questa estate non ha fatto altro che complicare il quadro. Il rendimento stratosferico di Perisic fino a giugno e l'exploit delle ultime settimane di Dimarco hanno fatto il resto, ma il tedesco non è di certo disposto ad arrendersi. Ha tutta l'intenzione di giocarsi le sue chance da qui alla sosta, anche per provare a convincere il suo commissario tecnico a portarlo al mondiale, al quale per il momento non sembra sicuro di partecipare.

Inter, il valore a bilancio di Gosens a gennaio — A gennaio è probabile, secondo rumors che continuano ad inseguirsi, che il Bayer Leverkusen possa tornare alla carica. Come reagirà l'Inter? Ad Appiano Gentile resta la convinzione che si tratti di un cavallo di razza, ma non si è ancora sbloccato del tutto e le prossime settimane saranno sicuramente indicative.

Intanto, il bilancio approvato questa mattina in assemblea dei soci, ci regala uno spunto che avrà sicuramente il suo peso in caso di trattativa per la cessione dell'esterno mancino. L'obbligo di riscatto, scattato al primo punto conquistato dai nerazzurri dal 2 febbraio 2022, porta il costo complessivo dell'affare con l'Atalanta a 26.688.466 milioni di euro. Attraverso il relativo ammortamento, Gosens a gennaio sarà a bilancio per 21.565.603 milioni. Sarà questa, senza dubbio, la base di partenza per l'Inter in un eventuale dialogo con altri club. Ma, come già detto, tutto può ancora accadere: i colori nerazzurri sono ancora la priorità del ragazzo.