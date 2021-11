Inter, nuovi segnali da Suning: il progetto va avanti, il piano. E c’è un passaggio…

Il progetto va avanti nonostante gli scossoni dovuti alla pandemia. Suning non ha intenzione di mollare l'Inter

Gianni Pampinella

In quasi ogni suo intervento, Beppe Marotta ha voluto sottolineare l'impegno di Suning nei confronti dell'Inter. Il dirigente nerazzurro ha rimarcato più volte la volontà degli Zhang di continuare nonostante le voci di una possibile cessione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, c'è un passaggio della relazione sulla trimestrale di Inter Media and Communication che sottolinea l’impegno strategico di Suning nel calcio. "È una conferma di un progetto che va avanti. Che certo si è rimodulato nel tempo, perché le condizioni sono cambiate, il panorama economico-finanziario è mutato".

"Ma il focus di Suning resta quello - si legge dalla trimestrale - di «espandere il marchio Inter tra i 103 milioni di tifosi cinesi» e di «promuovere lo sviluppo del calcio giovanile cinese in linea con gli obiettivi dichiarati dal governo». In soldoni: Suning vede ancora nell’Inter un veicolo di sviluppo dentro i confini cinesi. E sente di poter onorare le «richieste» del governo. In un periodo in cui la centralità del calcio in Cina è stata per forza di cose messa in discussione, il club di Zhang ha invece ricordato come gli obiettivi siano ancora in piedi".

"Di sicuro la continuità del progetto sarà garantita anche dai rinnovi di contratto di tutta la linea di comando del club. Manca solo il sigillo finale di Zhang, ma non c’è dubbio alcuno sul fatto che i contratti di Marotta, Antonello, Ausilio e Baccin saranno rinnovati. La nuova scadenza sarà il 2024, dunque altre due stagioni oltre quella attuale. L’ufficialità sarebbe dovuta arrivare a breve, perché a dicembre era previsto lo sbarco in Italia del presidente. Sbarco che non avverrà, per via delle restrizioni sanitarie che renderebbero assai complicato il successivo rientro in Cina di Zhang. Bisognerà aspettare, arrivo in Italia rimandato a data da destinarsi".

(Gazzetta dello Sport)