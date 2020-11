Inter, occhi sul nuovo Papu Gomez: incanta contro Vidal e Sanchez, è sfida all’Atalanta. La FIFA…

Tecnico, esplosivo, duttile. Nella sfida di qualificazione ai Mondiali in programma in Qatar nel 2022 tra il suo Venezuela e il Cile di Vidal e Sanchez, Yeferson Soteldo, gioiellino classe 1997 del Santos, ci ha messo pochi minuti a incantare e mostrare le sue doti con l’assist perfetto per la rete decisiva firmata da Salomon Rondon. Un cross di destro col contagiri che ha permesso al suo compagno di appoggiare in porta il pallone dei 3 punti. Un colpo ad effetto che ha spiazzato l’intera difesa avversaria, impreparata sulla giocata del 23enne.

160 centimetri di classe ed esplosività. Baricentro basso, grande forza e soprattutto grandi doti tecnico con l’utilizzo di entrambi i piedi in modo egregio. Accostato al Papu Gomez per le sue caratteristiche, Soteldo è già stato studiato da vicino da Inter e Atalanta, colpite dal talento sudamericano. A rivelarlo è Calciomercato.com, che rivela la decisione – in passato – del club di viale della Liberazione di non approfondire l’argomento.

Le qualità indiscutibili del giocatore, confermate dagli scout che l’hanno apprezzato dal vivo, e una situazione contrattuale singolare potrebbero spingere l’Inter a valutare il colpaccio. Attualmente Soteldo milita nel Santos, ma il suo cartellino è di proprietà dei cileni dell’Huachipato. Per l’acquisto, il club brasiliano avrebbe dovuto corrispondere circa 3 milioni di dollari entro lo scorso dicembre. Una somma che il Santos non ha versato per mancanza di fondi. E dopo il ricorso dei cileni, la FIFA ha stabilito che Soteldo può restare nella società brasiliana ma l’Huachipato può venderlo in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Secondo Calciomercato.com, la valutazione del calciatore venezuelano è di circa 10 milioni di euro, ma c’è la possibilità di trattare al ribasso offendo una percentuale sulla futura rivendita. Il 10% andrà al Santos, ma fino a un tetto massimo di 200 mila dollari.