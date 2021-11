Inzaghi trova la mezzala europea. L’Inter fa quel che deve e fiuta un nuovo odore

L'analisi di Fcinter1908 dopo la gara vinta dall'Inter in casa dello Sheriff per 3-1 con i gol di Brozovic, Skriniar e Sanchez

L'Inter fa quello che deve. La squadra di Inzaghi vince una partita fondamentale e si piazza momentaneamente al secondo posto nel girone, scavalcando proprio lo Sheriff. Il primo tempo non è dei più semplici: l'Inter domina, crea tanto, ma non trova la via del gol. Nessun rischio, i nerazzurri si dimostrano come nelle ultime uscite equilibrati e annullano di fatto le possibili ripartenze degli avversari. Nel secondo affondano e conquistano una vittoria che allarga gli orizzonti europei.

La gara la sblocca l'insostituibile Brozovic, che con una finta manda a vuoto due difensori dello Sheriff e insacca nell'angolino basso. I moldavi non trovano modo di rendersi pericolosi, l'Inter è in netto controllo della gara e il raddoppio arriva con un altro corner, sul quale prima si avventa De Vrij, e poi il compagno di reparto Skriniar conclude l'opera di fatto mettendo in sicurezza il risultato. Chiude i conti Sanchez che alla prima palla toccata va in rete. Altra prestazione importante per Vidal che si dimostra la mezzala europea di Inzaghi. La personalità e l'esperienza del cileno sono linfa vitale per l'Inter in Champions. Arturo ripaga la fiducia del tecnico recuperando palloni in quantità, assistendo la squadra davanti e facendosi trovare sempre al posto giusto.