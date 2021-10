Inter, ecco perché Oaktree a Milano. Intanto Zhang ha un messaggio per gli azionisti

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa luce sulla presenza di alcuni rappresentanti del fondo in Italia

Una delegazione di Oaktree è in visita a Milano in questi giorni. Alcuni rappresentanti del fondo californiano che ha prestato 275 milioni a Suning, insieme alle loro famiglie, sono stati ospiti dell'Inter sia ad Appiano Gentile che al Meazza. Nient'altro che una visita di cortesia. Anche se a far riflettere è il fatto che tale visita si sia verificata proprio nella settimana dell'assemblea degli azionisti.

Ma come verranno impiegati i soldi provenuti da oltreoceano? Spiega la Gazzetta dello Sport: " In termini di cassa, per gestire questa stagione, oltre agli incassi dell’ultimo mercato in uscita e oltre al secondo bond da 75 milioni emesso a luglio 2020, dovrebbero bastare proprio gli 80 milioni arrivati subito come finanziamento soci da Suning. Eccola la parte del prestito di Oaktree da 275 milioni. Il resto è ancora tutto in mano agli Zhang, intenzionati comunque a rilanciare il loro impegno per i campioni di Italia".