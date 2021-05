Inter, il fondo Oaktree pronto a chiudere: giovedì la firma. Sul mercato Zhang…

Da più parti arrivano conferme che sarà Oaktree il fondo destinato a finalizzare l’operazione entro la fine di questa settimana

Domenica Handanovic alzerà al cielo il trofeo dello scudetto, ma in questi giorni in casa Inter lo sguardo è rivolto alle questioni societarie. Dopo settimane di voci, da più parti arrivano conferme che sarà Oaktree il fondo destinato a finalizzare l’operazione entro la fine di questa settimana. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , il giorno per la firma dovrebbe essere giovedì, con la possibilità di slittare a venerdì per limare gli ultimi dettagli.

"Dei 250 milioni, 200 circa arriveranno direttamente all’Inter per le incombenze della stagione. Non per il mercato che sarà impostato in totale autofinanziamento. Anzi, le linee guida degli Zhang impongono addirittura di chiudere in positivo nel rapporto uscite-entrate. Non servirà un Cda straordinario per ratificare il finanziamento anche perché, almeno in una prima fase, non cambierà il pacchetto azionario: LionRock, socio di minoranza che detiene il 31,05% delle azioni, sarà liquidata solo in un secondo momento. Da capire poi se, in un sistema di clausole articolate, Oaktree possa aumentare il proprio perimetro dopo un po’".