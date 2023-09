Inzaghi, occhi fissi sull’obiettivo. Zhang, un desiderio: “Seconda stella prima del Milan”

L'Inter rimane in vetta in solitaria, a punteggio pieno dopo 5 giornate. Altra dimostrazione di forza, anche se a Empoli la gara è rimasta aperta fino alla fine. Perfetto il cammino della squadra di Inzaghi in campionato, ora bisogna cercare di chiudere con solo vittorie fino alla sosta. L'obiettivo scudetto è dichiarato da più parti.

"Un’altra tappa, un nuovo passo nella storia dell’Inter. Adesso, però, arriva il difficile. Simone Inzaghi si mette un’altra medaglia al petto, anche se il traguardo è provvisorio. Però da ieri è entrato in un club esclusivo, fatto solo di grandi nomi. A Empoli è arrivata la quinta vittoria consecutiva in questo straordinario avvio di campionato e prima di lui c’erano riusciti soltanto in tre: il Mago Helenio Herrera nel 1966-67, Roberto Mancini nel 2015-16 e Antonio Conte nel 2019-20. Ma in comune, i tre, hanno ancora il risultato finale: nessuno al termine di quella stagione cominciata con le cinque vittorie è riuscito poi a vincere lo scudetto. Un record che sa di beffa, almeno fino ad oggi. E quindi adesso Simone è pronto a raccogliere l’ennesima sfida da quando è sbarcato a Milano: deve cambiare il trend, deve cambiare la storia", si legge su La Gazzetta dello Sport.