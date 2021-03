Inter, oggi nuovi tamponi. Ripresa, possibile slittamento e sedute individuali

Le ultime sull'Inter dopo lo stop da parte dell'ATS di Milano con il rinvio della sfida col Sassuolo e l'interruzione delle attività

L' Inter è costretta a fermarsi. Con le positività al Covid di De Vrij e Vecino sale a quattro il numero di contagiati in casa nerazzurri. Troppi per non pensare un possibile focolaio ad Appiano Gentile. L'ATS di Milano è intervenuto e ha interrotto ogni attività fino al fino weekend. Niente Inter-Sassuolo domani , niente allenamenti fino a lunedì e stop alle trasferte internazionali già calendarizzate per la prossima settimana.

Isolamento e tamponi. Come previsto dal protocollo, il gruppo squadra nerazzurro è a casa in isolamento fiduciario e dovrà tornare ogni giorno al centro sportivo per effettuare un nuovo giro di tamponi. "La possibilità di ritornare ad allenarsi da lunedì è strettamente legata all’esito dei test da qui a domenica: in caso di nuove positività è probabile uno slittamento della ripresa delle attività sportive. E comunque anche se dovessero risultare tutti negativi i prossimi tamponi, non è detto che l’Inter da lunedì non decida di ricominciare la preparazione con sedute individuali almeno nei primi giorni della prossima settimana" scrive La Gazzetta dello Sport.