Inter, Onana e la scelta di Inzaghi. Ecco cosa ha confidato il portiere ai suoi amici

Con André Onana in porta in pianta stabile, la musica all'Inter è cambiata. Lo dicono i numeri: in otto gare con il camerunese in porta sono arrivate sette vittorie e una sconfitta. "Un rendimento da scudetto, insomma, che inevitabilmente deve essere accostato anche alle grandi prestazioni del portiere", sottolinea Tuttosport. "Inzaghi ha deciso di puntare in via probabilmente definitiva sull’ex Ajax dopo un inizio di campionato in cui Handanovic era stato il titolare indiscusso, almeno in A. Col senno del poi forse la scelta dell’allenatore piacentino – statistiche alla mano – è stata un po’ tardiva".