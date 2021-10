Inter, un chiaro motivo per il colpo Onana già a gennaio. Serve questo incastro

Il portiere, in scadenza di contratto con l'Ajax al prossimo 30 giugno, può arrivare già a gennaio: ecco le condizioni

“ Sarebbe necessario trovare una sistemazione a Radu . Il portiere rumeno a luglio aveva rifiutato un’offerta dalla Spagna, perché non convinto dal progetto e perché certo di potersi giocare qualche carta in nerazzurro. Ma l’Inter non punta su di lui per il futuro e spera di riuscire presto a piazzare il calciatore sul mercato. Dovesse riuscire a farlo già a gennaio, aumenterebbero le chance di portare subito a Milano Onana”, sottolinea il sito. Questo dunque è l'incastro, con Radu che in questo avvio di stagione sin qui non è mai stato impiegato da Inzaghi tra Serie A e Champions League.

Nonostante qualche incertezza in questo avvio di stagione, non è tuttavia in discussione la titolarità di Handanovic in casa Inter. Perché, dunque, anticipare il suo arrivo a Milano di sei mesi? Lo spiega sempre Calciomercato.com: “Non tanto per sostituire Handanovic nell’immediato (il camerunese è fermo da tempo e non sarebbe comunque pronto), quanto, invece, per offrirgli un maggiore periodo di adattamento. L’Inter crede che portarlo in Italia sei mesi prima potrebbe garantire ad Onana un notevole vantaggio per il futuro e per questo motivo in viale della Liberazione proveranno a capire quanto margini ci siano per concretizzare quella che adesso è un’idea. Ovviamente riconoscendo all’Ajax un indennizzo, ammesso che gli olandesi siano d’accordo. L’Inter ha scelto Onana e vederlo in nerazzurro già a gennaio non è difficile ma non impossibile”, si legge.