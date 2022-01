Inter, ecco Onana: operazione definita. E Handanovic può rinnovare: il piano

Prende corpo la strategia della dirigenza nerazzurra: il camerunense arriverà a Milano sotto l'ala del capitano

Fabio Alampi

Dopo Samuel Eto'o, un altro calciatore camerunense si appresta ad indossare la maglia dell'Inter: si tratta di André Onana. L'ormai ex portiere dell'Ajax nella giornata di ieri ha sostenuto le visite mediche a Milano, e dalla prossima stagione difenderà la porta nerazzurra. Operazione a parametro zero, con il calciatore che firmerà un contratto valido fino al 30 giugno 2027. La Gazzetta dello Sport ripercorre le tappe della trattativa e illustra il piano della dirigenza interista: "L'Inter ha arruolato il portiere del futuro: 25enne, camurenese, fisico esplosivo. E con un mito in comune a tanti nerazzurri: Samuel Eto'o. Il ruolo che fu di Sarti, Bordon, Zenga, Pagliuca, Toldo, Julio Cesar e per ultimo del buon Handa ha, quindi, un nuovo padrone: André Onana, numero uno africano di scuola Barça, lascerà solo a giugno l'Ajax a parametro zero, ma già ieri ha fatto conoscenza della nuova città".

Il nuovo portiere nerazzurro

"Prima la squadra olandese è stata avvisata dall'Inter con una mail ufficiale che non ha stupito nessuno: era la comunicazione necessaria di un fatto noto a tutti, l'avviso di negoziazione con il giocatore in scadenza (consentita dal regolamento) per arruolarlo a luglio. Nelle stesse ore Onana atterrava a Linate su un volo privato con il suo agente, lo spagnolo Albert Botines, l'uomo che ha tenuto il filo nell’ultimo anno con il d.s. Piero Ausilio. Veniva prelevato da una macchina del club per il solito giro tra strutture sanitarie milanesi. Prima parte delle visite nell'istituto Humanitas di Rozzano, poi passaggio al Coni per ottenere l'idoneità sportiva e, infine, incontro con i dirigenti più chiacchierata con Inzaghi.

Passo successivo sarà la firma sul quinquennale che non potrà essere depositato, come da regole della Fifa, prima del 1° febbraio: una volta superati i test milanesi ieri, quello è però soltanto un dettaglio formale. Onana guadagnerà 3 milioni fino al 2027, ma oltre i soldi sono state la fiducia e la costanza a convincerlo: l'Inter è la squadra che con più insistenza lo ha cercato, già un anno fa, e più di diversi club di Premier, Arsenal in primis. L'opzione del ritorno al Barcellona, club lasciato nel 2015 per trasferirsi ad Amsterdam, non ha mai preso forza, nonostante alcune dichiarazioni sdolcinate fatte cadere tatticamente negli ultimi mesi".

Il futuro di Handanovic

"Per il primo anno, l'Onana nerazzurro potrebbe essere accompagnato dall'eterno Handanovic, che scade a giugno 2022: al capitano sarà sottoposto un rinnovo annuale che verrà valutato con attenzione. Anche se il suo agente Fali Ramadani sta iniziando a offrirlo ai quattro venti, lo sloveno non sembra vedersi altrove e sta metabolizzando il nuovo ruolo di chioccia del compagno più giovane. Diminuiranno le presenze in stagione e sarà strano per un cannibale abituato a lasciare briciole al resto della compagnia.

Del resto, l'Inter, con un portiere di 37 anni tra i pali, era quasi obbligata a iniziare la transizione. E il contributo di Samir sarà comunque decisivo nei destini nerazzurri. Anzi, la convivenza di due portieri, entrambi con gradi da titolare, servirà a rendere più morbido l'atterraggio del camerunese. Il tutto secondo uno schema che l'a.d. Beppe Marotta ha sperimentato con successo alla Juventus nel 2017-18: l'arrivo di Wojciech Szczesny alla corte di Buffon era servito ad aprire la strada al polacco dopo un anno passato a sgomitare con Gigi".