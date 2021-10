Inter-Onana già a gennaio? I pro, i contro e cosa succede con capitan Handanovic

"Ci sono 15 club che mi vogliono nell'estate 2022. Ci sono rumors che parlano di accordo raggiunto con un altro club, ma non è vero". Le parole sono di André Onana, che nei giorni scorsi ha rotto il silenzio rilasciando un'interessante intervista al De Telegraaf sul suo futuro. Tra questi 15, c'è sicuramente l'Inter ora guidata da Simone Inzaghi, che è molto vicina al portiere, in scadenza di contratto con l'Ajax al 30 giugno 2022. Chiara la posizione del giocatore, ma anche quella del club olandese, ribadita dal direttore sportivo, Marc Overmars, proprio nelle scorse ore: "Non siamo impegnati con il rinnovo del contratto di André Onana. Ci abbiamo già provato e non ha funzionato, quindi siamo andati avanti. Era stato fatto un accordo che avrebbe previsto un trasferimento in estate, questo non è successo e non è stata colpa nostra". Qual è, invece, la posizione dell'Inter sul portiere classe 1996?