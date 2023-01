Inter-Parma, le formazioni UFFICIALI: Correa-Lautaro davanti, c’è Dumfries

I ventidue che scenderanno in campo nell'ottavo di finale di Coppa Italia

Comincia ufficialmente la Coppa Italia dell'Inter campione in carica. Stasera alle 21 i nerazzurri faranno il loro debutto nella competizione ospitando a San Siro il Parma di Fabio Pecchia davanti a più di 40mila spettatori. Ampio turnover per Simone Inzaghi, che deve fare i conti anche con qualche infortunio: davanti ad Onana ci saranno infatti D'Ambrosio, De Vrij e Bastoni, mentre a destra dal primo minuto tocca a Dumfries. Centrocampo obbligato con la novità Gosens dal 1', mentre in avanti tocca al tandem Lautaro-Correa.