BC Partners vuole l’Inter senza aiuti: “Partita a 2 con Suning”. Uno scenario si allontana

BC Partners vuole tutta l’Inter. E la vuole da solo. Senza l’appoggio di nessuno. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, infatti, il fondo con base a Londra non prevede di entrare nel club nerazzurro con l’aiuto di un socio.

Dunque, resta la partita a due con Suning che, scrive il quotidiano, difficilmente resterà nella società con una quota significativa:

“BC Partners viaggia da solo. In questa fase il fondo di private equity londinese non prevede di entrare nell’Inter con un socio. Se ci sarà l’atterraggio sul pianeta nerazzurro, sarà in autonomia. BC Partners sta trattando in esclusiva con Suning (…). È una partita tra il fondo e la multinazionale di Nanchino. E potrebbe essere così anche a operazione conclusa, visto che il terzo attore, Lion Rock Capital, uscirà sicuramente di scena con il suo 31% (…). Sembra difficile immaginare che la famiglia Zhang possa rimanere nell’azionariato dell’Inter con una quota significativa“.

(Fonte: Tuttosport)