Inter, i tempi tra tutore e riabilitazione per Pavard: ecco quando può tornare

Il difensore, come scritto dai nerazzurri in una nota, "dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo". Secondo Sky Sport, lo stop, dunque, sarà di circa due mesi complessivamente. Tra gli ultimi giorni di novembre e inizio dicembre toglierà il tutore. Poi Pavard avrà bisogno di un altro mesetto e potrebbe così tornare in campo tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.