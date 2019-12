Inter, senti Percassi: “Kulusevski sarà un top. Non a 30, ma di fronte a certe cifre…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Deejay, Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato così del futuro di Dejan Kulusevski, centrocampista in prestito al Parma ed obiettivo di mercato dell’Inter: “La fortuna è avere un giocatore che è esploso, un ragazzo fantastico di grandi qualità e che diventerà un grande giocatore. Non a 30, ma di fronte a determinate cifre faremo quello che abbiamo sempre fatto, puntando a reinvestire la cifra in giocatori nuovo ed interessanti. Se a giugno si monetizza? Quello in ogni caso, perché ci si rende più forti: è un sistema e un modello che continueremo perseguire”.