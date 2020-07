SM – Inter, ecco perché Dzeko si può fare 12 mesi dopo. Un altro obiettivo si avvicina

Edin Dzeko e Romelu Lukaku potrebbero essere compagni di reparto il prossimo anno all’Inter. Dodici mesi dopo, il bosniaco è ancora un obiettivo per l’attacco nerazzurro. La Roma, che ha bisogno di sistemare i conti, fa fatica a sostenere i 7,5 milioni di euro di ingaggio dell’attaccante e – come spiega Sport Mediaset – questo potrebbe spingere le parti verso un accordo per il trasferimento a Milano. L’Inter accontenterebbe così Antonio Conte, che ha invocato con insistenza l’arrivo dell’attaccante. Intanto, i nerazzurri hanno superato a loro volta la Lazio nella corsa per Marash Kumbulla dell’Hellas Verona. L’albanese potrebbe rinforzare il pacchetto difensivo nerazzurro la prossima stagione.