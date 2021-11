TS – Inter, pericolo Conte: in estate assalto sicuro Tottenham, nel mirino 5 big

L'ex tecnico nerazzurro ha accettato la proposta degli Spurs: ecco quali potrebbero essere le sue richieste sul mercato

Fabio Alampi

L'arrivo ormai certo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham rischia di avere importanti ripercussioni in chiave Inter: l'ex tecnico nerazzurro, infatti, potrebbe presto richiedere alla sua nuova dirigenza alcuni dei suoi protagonisti del biennio milanese. Secondo Tuttosport sono diversi i big nerazzurri che potrebbero finire in orbita Spurs:

"Antonio Conte torna ad aleggiare, stavolta come un avvoltoio, sull'Inter. Un rischio che Beppe Marotta, dopo aver firmato in estate la buonuscita all'allenatore, sapeva di correre. [...] A rendere la situazione ancora più detonante, il profondo legame che Conte è riuscito a costruire con i suoi giocatori nelle due stagioni vissute in nerazzurro. [...] Proprio per questo motivo, in estate Conte proverà a dare l'assalto a Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Milan Skriniar, che tra l'altro è da sempre un pallino di Paratici. Nel calderone potrebbe rientrare pure Stefan De Vrij".

Barella in cima alla lista

"Marotta, per Barella, ha già preconizzato un futuro da capitano e, sin dalla cena di Kiev con Alessandro Beltrami, suo procuratore, non ha posto ostacoli al venire incontro ai desiderata del giocatore che, in cambio, ha concesso di veder riconosciuto solo tra due anni il sostanzioso aumento di stipendio previsto con il rinnovo fino al 2026 (stessa pratica adottata dall'Inter per l'accordo con Lautaro). Il club nerazzurro però (e il discorso vale pure per l'argentino) difficilmente potrebbe essere competitivo qualora Conte mettesse l'italiano in cima alle sue preferenze nella lista di rinforzi che consegnerà a Paratici: se Barella è il formidabile centrocampista che è oggi, molto è merito proprio dell'allenatore che l'ha sempre visto come suo erede in campo. [...] In più l'azzurro ha tutto, per caratteristiche, per essere protagonista pure in Premier".

Occhio a Brozovic

Il quinto big che potrebbe finire nel mirino del Tottenham è Marcelo Brozovic: "Lo sbarco di Conte a Londra può essere un fattore pure nella trattativa di rinnovo per Marcelo Brozovic, l'unico tra i big nerazzurri ancora in bilico, considerato che Ivan Perisic ha già comunicato al club la volontà di non prolungare il contratto in scadenza. Brozovic è stato architrave dell'Inter contiana ed è tra i pochi specialisti nel ruolo in Europa. Per firmare vuole un ingaggio molto importante (tra i 6 e i 6.5 milioni più bonus) ma ora l'entourage del giocatore potrebbe anche decidere di mettersi in surplace in attesa di capire cosa può accadere al Tottenham. Perché è vero che Brozovic ha affari a Milano e all'Inter sta bene, però diventare una stella della Premier può rappresentare per lui un ulteriore upgrade in una carriera che finora ha avuto come punto più alto il secondo posto mondiale con la Croazia".