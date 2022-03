Lukaku, Dybala, Scamacca: “Inter, il piano per l’attacco tra entrate e uscite”

Tuttosport, nella sua edizione odierna, fa il punto in casa Inter sul futuro dell'attacco: ecco i nomi seguiti

Marco Astori

L'Inter è ambiziosa, condizione necessaria per poter provare a vincere ancora. Marotta e Ausilio stanno dunque programmando le mosse di mercato per la prossima stagione, soprattutto in attacco, reparto che necessità di rinforzi. Questo il piano del club secondo Tuttosport: "Sono principalmente due le variabili che potrebbero far saltare il banco in casa Inter. La prima è la conferma o meno di Lautaro Martinez, blindato da un nuovo contratto da sei milioni fino al 2026 ma senza dubbio il giocatore con più mercato della squadra - insieme a Barella e Bastoni , ritenuti però, a oggi, incedibili - e che potrebbe portare nelle casse della società una cifra intorno agli 80 milioni, utili per effettuare il mercato in entrata (l'altro big a "rischio" è De Vrij).

La seconda variabile, ovviamente, è il possibile ingaggio a parametro zero di Paulo Dybala. Marotta se non avesse problemi di budget e non avesse dubbi sulla tenuta fisica del giocatore, lo prenderebbe a occhi chiusi ma è chiaro che l'Inter si muoverà solo se avrà fatto bene i suoi calcoli. Certo, le uscite più che probabili di Vidal e Sanchez, uniti ad altri contratti in scadenza che non verranno rinnovati (vedi Vecino), potrebbero aprire lo spazio all'alto stipendio di Dybala, tenendo comunque presente che l'Inter deve abbassare il monte ingaggi complessivo".

Gli altri nomi

Restano, però, sullo sfondo, nomi già seguiti nei mesi scorsi: "Per esempio viene continuamente monitorato Thuram del Borussia Mönchengladbach, mentre rimane improbabile per i costi un possibile ritorno di Lukaku, nonostante i messaggio inviati a più riprese del bomber belga. Piuttosto attenzione sempre a Scamacca del Sassuolo. Anche lunedì sera l'ad Giovanni Carnevali ha ribadito l'interesse nerazzurro per il centravanti romano, un giocatore che difficilmente costerebbe meno di 40 milioni (cifra che l'Inter cercherà di abbattere con delle contropartite, come per esempio Andrea Pinamonti). Fra l'altro con il Sassuolo si parla anche di Frattesi che a Dazn ha strizzato l'occhio all'amico Scamacca e, di conseguenza, all'Inter".