Inter, che piano per gennaio: Marotta ne sacrifica due per regalare tre pedine a Conte

Secondo i colleghi di TuttoSport, l’Inter ha già pianificato la strategia per il mercato di gennaio. Il diktat di Steven Zhang non è cambiato rispetto all’estate. Bisognerà cedere, prima di acquistare. Consci della situazione, Marotta e Ausilio hanno individuato i nomi da sacrificare per accaparrarsi la liquidità necessaria prima di agire nel mercato in entrata.

Spiega il quotidiano: “In attesa di capire quale sarà il destino di Nainggolan – decisivo il prossimo mese con dieci partite da affrontare, il Toro rimane in forte pressing -, sembrano essere due gli elementi in uscita quasi certa dall’Inter, entrambi centrocampisti: Christian Eriksen e Matias Vecino . Con le loro cessioni, la società conta di racimolare il denaro che servirà per tentare l’assalto a un centrocampista con caratteristiche più idonee alle idee del tecnico (un mediano difensivo alla Kanté o una mezzala di maggiore gamba come De Paul o Malinovskyi ), un esterno mancino ( Emerson , Marcos Alonso e Junior Firpo gli obiettivi che non scadono) e soprattutto un quarto attaccante di livello”.