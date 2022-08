Inter, sondaggio dalla Premier per Pinamonti: c’è il prezzo. Atalanta e Sassuolo…

L'attaccante nerazzurro è corteggiato da diversi club, che lo vorrebbero: l'Inter fissa il prezzo dell'addio

Alessandro De Felice

Andrea Pinamonti è destinato a lasciare l'Inter. L'attaccante nerazzurro, reduce dalla stagione in prestito all'Empoli, fa gola a molti club con una corsa che continua ad infiammarsi.

Come riferisce il Corriere dello Sport, nelle ultime ore si è registrato un sondaggio da parte del Nottinghan Forest, club di Premier League. Marotta e Ausilio chiedono 20 milioni, 15 più 5 di bonus: "Gli inglesi hanno preso nota non escludendo di farsi sentire nuovamente a breve".

L'Atalanta non molla la presa e continua a lavorare per strappare Pinamonti alla concorrenza. L'offerta dei bergamaschi è ferma a 15 milioni, troppo pochi per l'inter, che ha bisogno di monetizzare.

"Probabile che in settimana l'Atalanta riallacci i contatti e provi a sfruttare i buoni rapporti tra Zhang e i Percassi, ma i nerazzurri, memori dei bonifici importanti fatti per Bastoni, Gagliardini e Gosens, non hanno molta voglia di abbassare ulteriormente le pretese o di essere ostaggi della scelta del giocatore".

Come dicevamo, l'Atalanta deve fare attenzione alle concorrenti. C'è il Nottingham Forest, ma anche il Sassuolo, interessato a Pinamonti per il dopo Raspadori.

"Al momento, con Raspadori in rosa, il club neroverde non vuole togliere spazio e minuti all'argentino Alvarez, fiore all'occhiello della campagna acquisti, ma se il campione d'Europa con l'Italia di Mancini dovesse fare le valigie in direzione Napoli, allora nella rosa di Dionisi si libererebbe uno spazio che potrebbe essere occupato dalla punta cresciuta nel vivaio interista".