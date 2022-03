Inter, serve un altro Dzeko. Tre nomi in lizza: “Attenti alla pista Mertens”

Sarà una vera rifondazione quella dell'Inter in attacco. Se davvero partirà Sanchez, il club nerazzurro pensa a un doppio ingresso

Sarà una vera rifondazione quella dell'Inter in attacco. Se davvero partirà Sanchez, il club nerazzurro starebbe pensando a un doppio ingresso: il primo nome sarà un investimento importante con Scamacca e Haller a contendersi la maglia nerazzurra. Per quanto riguarda il secondo arrivo si guarda al mercato dei parametri zero.

"Dovendo ragionare solo sui calciatori in scadenza, i profili appetibili si limitano a tre, in giro per l’Europa. Non parliamo di trattative, ma di opportunità che l’Inter ha ben chiare in testa. Il nome di Luis Suarez, “rigorosamente” extracomunitario, è stato rilanciato in Spagna nei giorni scorsi e non ha trovato conferme all’Inter. L’altro nome top, che di sicuro lascerà il Manchester United, è quello di Edinson Cavani, che già due campionati fa fu trattato dall’Inter", sottolinea La Gazzetta dello Sport.