Inter, per la porta tutte e 3 le caselle in bilico. Onana via? 2 strade. Se Handanovic…

"Più raggiungibile Anatolii Trubin dello Shakhtar Donetsk, che ha un solo anno di contratto con gli ucraini e quindi può essere liberato per meno della metà: è abbastanza per renderlo il nome più quotato di questi cinque. Peraltro in casa Inter si è cercato di conoscerlo meglio e per farlo sono state chieste referenze a Roberto De Zerbi, che lo ha allenato proprio in Ucraina. E Marco Carnesecchi? Di certo piace e ha qualità, ma è estremamente difficile portarlo via dall'Atalanta per meno di una ventina di milioni".

"Se restasse Handanovic questo paragrafo perderebbe ovviamente di senso, perché il terzo portiere è un problema marginale per l'Inter in questa fase del calciomercato. Se però lo sloveno non rinnova il contratto, allora qualcuno va trovato per coprire le spalle al titolare. Un'idea potrebbe vedere un giovane (Trubin) abbinato a un esperto. Altrimenti un nome che è già stato considerato per questa casella è Emil Audero. Sarebbe adatto alla posizione di secondo, considerando che Steven Zhang avallerà soltanto parametri zero o prestiti gratuiti per il "numero 12", per cui non si prevede budget al di fuori dell'ingaggio".